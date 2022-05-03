Зарема об отстранении России: «Спорт вне политики!» кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон. «Чертаново» дало стране больше футболистов, чем газовый магнат»

прокомментировала отстранение России от международных турниров.

«Россию официально исключили из международного футбола, и вот посыпались комментарии от деятелей всех уровней – начиная с самого верхнего эшелона, автора «Все нормально», до фигурного «Зато не опозоримся» с империалистическим газовым духом «Мы это запомним».

О том, что о еврокубках и Катаре можно забыть, здравомыслящему человеку стало понятно еще 24 февраля. В современном интегрированном мире спорта не бывает такого, что одна страна, лишив другую страну возможности выступать в чемпионатах, а спортсменов – тренироваться, сама как в ни в чем ни бывало продолжает участвовать во всех международных соревнованиях и встречает международные спортивные делегации у себя дома.

Для российских спортсменов захлопнули все окна и двери так громко, что пошатнулась, накренилась вся конструкция дворца спорта. Но что мы видим? Вместо того чтобы оперативно начать действовать и спасать то, что еще возможно спасти, подает безумную заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

Видимо, сильно верили, что «Газпром», который с 2012 года выплачивал УЕФА сотни миллионов евро спонсорских денег, поможет. Или хотя бы обеспечит место «Зениту» в еврокубках. Удалось договориться лишь о финале Лиги чемпионов в Питере (именно в Питере, а не в «Лужниках» – немаловажная деталь), но и там обломалось.

В открытых источниках нашла цифры – 210 миллионов евро за три года контракта. Просто вдумайтесь в эти цифры! Зачем они это делали? В чем смысл трат? Ведь «Газпром» и так является монополистом в газовой отрасли, поэтому разговоры о том, что узнаваемость бренда повысит конкурентоспособность компании, – бред.

Возможно, цель была другая? Получить группу с «Мальме» и надежду на лояльное судейство? Но реальность такова, что и это не помогло. Об успехах в Лиге чемпионов вы и так знаете.

А если б эти полмиллиарда евро были вложены в детско-юношеский спорт, в академии и развитие тренерской школы, строительство полей и манежей? Удивительно, но бюджетное дало стране больше футболистов, чем вся система газового магната!

«Спорт вне политики!» – кричат они, подавая в CAS. Вы сами-то в это верите? А главное: действуете ли так, оставляя спорт на самом деле нейтральным и неприкосновенным? Этот лозунг – действительно правильный – у нас вспоминают, только когда удобно – сейчас, например.

«Спорт вне политики!» кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон. И не надо сейчас ставить в пример «Баварию». Благодаря «Баварии» другие команды Бундеслиги выходят в Лигу чемпионов и Лигу Европы напрямую, а бывшие тренеры «Баварии» тренируют лучшие клубы мира.

При всем уважении к личности Семака и его тренерскому таланту, он далеко не нарасхват в Европе, в отличие от немецких тренеров», – написала жена владельца в блоге на Sports.ru.

Всадники футбольного апокалипсиса. Колонка Заремы Салиховой о состоянии российского футбола