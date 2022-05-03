Российские команды отстранены на сезон, победа «МЮ» с голом Роналду, «Рубин» в зоне стыковых матчей, старт плей-офф НХЛ, О’Салливан в 7-й раз выиграл ЧМ по снукеру и другие новости утра

1. УЕФА выкатил новый пакет санкций. Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры. А еще Союз европейских футбольных ассоциаций признал недействительной заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 году.

2. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии и сохраняет минимальные шансы на попадание в Лигу чемпионов. Роналду забил 18-й гол в этом сезоне АПЛ, больше только у Салаха и Сона. Криштиану в огне – у него 6 голов в 4 последних матчах.

3. НХЛ. Плей-офф стартовал! «Торонто» в первом матче разгромил действующего чемпиона «Тампу» (5:0), Василевский пропустил 5 шайб, а обе команды суммарно набрали 113 минут штрафа. «Каролина» была сильнее «Бостона» (5:1), точку в матче поставил Свечников.

4. Ронни О’Салливан победил Джадда Трампа в финале чемпионата мира по снукеру и, в 7-й раз взяв титул ЧМ, повторил рекорд Стивена Хендри.

5. НБА. 24+12 Адебайо помогли «Майами» начать 2-й раунд плей-офф с победы над «Филадельфией», оставшейся без Эмбиида.

6. «Рубин» опустился в зону стыковых матчей после 27-го тура чемпионата России. Это стало известно после матча между «Нижним Новгородом» и «Арсеналом» (1:1).

7. Хоккейная сборная России обыграла Беларусь (3:2 ОТ) во втором товарищеском матче в Туле.

8. В 35-м туре чемпионата Италии «Аталанта» Алексея Миранчука спаслась от поражения в игре с аутсайдером «Салернитаной» (1:1), забив на 88-й минуте.

9. Трусова приехала в Кремль без олимпийской медали. Выходя на награждение, Александра взяла серебро у Евгении Тарасовой, а потом вернула. Странная история?

10. Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии в следующем сезоне. И шведы из КХЛ вряд ли сыграют за сборную в следующем сезоне, игроки, выступавшие в Кубке Гагарина, не будут вызваны на ЧМ-2022.

11. В 32-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах обыграла «РБ Лейпциг» (3:1), спустив команду Доменико Тедеско на 5-е место, а «Байер» Сердара Азмуна победил «Айнтрахт» (2:0).

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