УЕФА отстранил сборные России от международных турниров в сезоне-2022/23

продлил отстранение сборных России от участия в международных турнирах.

Мужская сборная России не примет участия в и автоматически будет помещена на последнее место в группе 2 лиги B.

Женская национальная команда не выступит на Евро-2022, ее место займет сборная Португалии.

Женская сборная также не сможет сыграть в оставшихся матчах обора ЧМ-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы.

Молодежная команда России отстранена от участия в квалификации Евро-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы.

От участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23 также отстранены российские клубы.