УЕФА отстранил сборные России от международных турниров в сезоне-2022/23

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу женский футбол сборная России жен квалификация Евро U-21 Политика Лига наций УЕФА Футбол

УЕФА продлил отстранение сборных России от участия в международных турнирах. 

Мужская сборная России не примет участия в Лиге наций и автоматически будет помещена на последнее место в группе 2 лиги B.

Женская национальная команда не выступит на Евро-2022, ее место займет сборная Португалии.

Женская сборная также не сможет сыграть в оставшихся матчах обора ЧМ-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы. 

Молодежная команда России отстранена от участия в квалификации Евро-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы. 

От участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23 также отстранены российские клубы. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные