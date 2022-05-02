УЕФА отстранил сборные России от международных турниров в сезоне-2022/23

УЕФА продлил отстранение сборных России от участия в международных турнирах.
Мужская сборная России не примет участия в Лиге наций и автоматически будет помещена на последнее место в группе 2 лиги B.
Женская национальная команда не выступит на Евро-2022, ее место займет сборная Португалии.
Женская сборная также не сможет сыграть в оставшихся матчах обора ЧМ-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы.
Молодежная команда России отстранена от участия в квалификации Евро-2023, предыдущие результаты команды будут аннулированы.
От участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23 также отстранены российские клубы.