Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии в следующем сезоне

Хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную Финляндии.

Об этом сообщается на сайте команды.

«Позиция Федерации хоккея Финляндии заключается в том, что игроки, выступающие в России, в следующем сезоне не смогут играть за сборную», – говорится на сайте организации.

Напомним, ранее стало известно, что финский вратарь Юха Метсола расторгнет контракт с клубом КХЛ «Автомобилист».

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