УЕФА признал недействительной заявку России на проведение Евро в 2028 и 2032 году

УЕФА не принял заявку России на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 году.

Исполком УЕФА признал российскую заявку недействительной.

«Исполнительный комитет УЕФА объявил, что заявки Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро-2028 и Евро-2032 признаны недействительными в соответствии со статьей 16.02 регламента о подаче заявок на финалы и финальные стадии турниров УЕФА.

Он гласит: «Каждая сторона, подавшая заявку, должна действовать таким образом, чтобы не причинять потенциальный ущерб репутации УЕФА, финала или финальной стадии турнира УЕФА, другого претендента (или сотруднику, офицеру или представителю вышеперечисленных), заявочного процесса или европейского футбола».

Более того, «команде организатора автоматически гарантируется место в финальной стадии».

Учитывая неопределенность, когда дисквалификация [с российских команд] будет снята, принятие заявки шло бы в разрез с решением исполкома УЕФА от 28 февраля 2022 года, отстранившего до последующих распоряжений все российские команды от участия в турнирах УЕФА для сборных и клубов.

Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в готовности к проведению дополнительных заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решения, если это потребуется», – говорится на официальном сайте союза.