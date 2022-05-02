Александр Шмурнов: «Не хочу, чтобы планета стала ядерным пеплом, чтобы российские дети воспитывались на мысли, что это возможно»

высказался о возможности применения ядерного оружия.

– Сейчас по ТВ почти каждый день идет речь о применении ядерного оружия. Как вы на это реагируете?

– Это самое отвратительное. Я был в Хиросиме, шел по музею – мне было страшно и физически больно. В детстве я вместе с товарищами разучивал стихи про Хиросиму, мы говорили «Нет войне», потому что нам рассказывали про ее ужасы.

Булат Окуджава, который сам воевал, написал сумасшедшие стихи к празднику Победы: «Оловянный солдатик моего сына», который должен быть напоминанием, что есть одна формула – больше никогда никакой войны.

В стихотворении есть рефрен: «И он прицелится в тебя». Так вот я не хочу, чтобы кто-то целился в моих детей. Я не хочу стать ядерным пеплом и не хочу, чтобы наша планета стала ядерным пеплом. Я не хочу, чтобы поколения российских детей воспитывались на мысли о том, что это возможно.

Когда-то идея сращивания России и НАТО казалась мне самой лучшей на свете. Тогда была бы уничтожена большая часть боеголовок, потому что они были бы просто не нужны. Сейчас эти ядерные боеголовки по разную сторону. Почему Россия не вступила в НАТО? Не знаю, но сейчас бы таких проблем не было, – сказал комментатор в интервью сайту «Вот Так».