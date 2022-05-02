Ирина Казакевич о санкциях: «Внутренне готовимся пропустить год или два. Выступать буду только за сборную России или не выступать вообще»

Российская биатлонистка прокомментировала отстранение наших спортсменов от международных турниров.

— Вы рассказывали, что после блокировки соцсетей вам писала американка Сьюзан Данкли, интересовалась, правда ли это. С кем-то еще общались из иностранцев?

— Писал один французский юниор, он, правда, больше не выступает. Посторонние люди много чего выкладывали в личных сообщениях и комментариях. В основном негативное, связанное с политикой. Слали фото. В определенный момент поняла, что мне это не очень нужно. Перестала читать, потом одну из социальных сетей заблокировали и все сошло на нет.

— Как чувствуете себя в роли отстраненной от международных стартов?

— Сложно сформулировать, когда есть только промежуточные решения. Надеюсь, ближе к осени наступит ясность.

— Видите связь между отстранением и тем, что профессиональный спорт в России живет на деньги государства?

— Об этом многие пишут, возможно, да. Схемы финансирования спорта у нас и за рубежом действительно разные.

— Представляете дальнейшую карьеру без этапов Кубка и чемпионатов мира?

— Очень не хочется думать о плохом. Буду надеяться, что допустят, хоть и непонятно, в каком статусе. Внутренне готовимся пропустить год или два, точнее сейчас никто не скажет.

— Либо международные соревнования, либо завершение карьеры — для себя так вопрос не ставите?

— Сейчас точно нет. Наверное, те, кому под 30 и больше, думают об этом. Я настроена продолжать.

— Если в биатлоне отменят трехлетний карантин при смене гражданства, готовы выступать за другую страну?

— Исключено. Ни в каком виде. Буду выступать только за сборную России или не выступать вообще, – сказала Казакевич.