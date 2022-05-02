Ирина Казакевич о санкциях: «Внутренне готовимся пропустить год или два. Выступать буду только за сборную России или не выступать вообще»

Теги сборная России жен Политика Ирина Казакевич Биатлон

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала отстранение наших спортсменов от международных турниров.

— Вы рассказывали, что после блокировки соцсетей вам писала американка Сьюзан Данкли, интересовалась, правда ли это. С кем-то еще общались из иностранцев?

— Писал один французский юниор, он, правда, больше не выступает. Посторонние люди много чего выкладывали в личных сообщениях и комментариях. В основном негативное, связанное с политикой. Слали фото. В определенный момент поняла, что мне это не очень нужно. Перестала читать, потом одну из социальных сетей заблокировали и все сошло на нет.

— Как чувствуете себя в роли отстраненной от международных стартов?

— Сложно сформулировать, когда есть только промежуточные решения. Надеюсь, ближе к осени наступит ясность.

— Видите связь между отстранением и тем, что профессиональный спорт в России живет на деньги государства?

— Об этом многие пишут, возможно, да. Схемы финансирования спорта у нас и за рубежом действительно разные.

— Представляете дальнейшую карьеру без этапов Кубка и чемпионатов мира?

— Очень не хочется думать о плохом. Буду надеяться, что допустят, хоть и непонятно, в каком статусе. Внутренне готовимся пропустить год или два, точнее сейчас никто не скажет.

— Либо международные соревнования, либо завершение карьеры — для себя так вопрос не ставите?

— Сейчас точно нет. Наверное, те, кому под 30 и больше, думают об этом. Я настроена продолжать.

— Если в биатлоне отменят трехлетний карантин при смене гражданства, готовы выступать за другую страну?

— Исключено. Ни в каком виде. Буду выступать только за сборную России или не выступать вообще, – сказала Казакевич.

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