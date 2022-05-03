Свечников забросил 1-ю шайбу в этом плей-офф, поразив пустые ворота «Бостона»

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Андрей Свечников забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф.

Форвард «Каролины» установил окончательный счет в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (5:1), поразив пустые ворота в конце третьего периода. 

Сегодня Свечников (15:35, 1:41 – в большинстве, полезность «+1») отметился 3 бросками в створ и 4 силовыми приемами. Также допустил 3 потери шайбы. 

Добавим, что этот гол стал для 22-летнего россиянина 10-м в плей-офф за карьеру. Он вышел на 9-е место в истории франшизы. Среди действующих игроков голов больше у Себастьяна Ахо (14) и Теуво Терявяйнена (13).

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