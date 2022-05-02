НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Филадельфию», «Финикс» – «Даллас»

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В понедельник, 2 мая, начнутся еще две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Майами» Джимми Батлера примет на своей площадке «Филадельфию», которая осталась без Джоэла Эмбиида.

«Финикс» Девина Букера встретится дома с «Далласом» Луки Дончича.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первые матчи

Майами – Филадельфия
Дата проведения
3 мая, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Финикс – Даллас
Дата проведения
3 мая, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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