НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Филадельфию», «Финикс» – «Даллас»

В понедельник, 2 мая, начнутся еще две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

Джимми Батлера примет на своей площадке «Филадельфию», которая осталась без Джоэла Эмбиида.

«Финикс» Девина Букера встретится дома с Луки Дончича.

Второй раунд

Первые матчи

Счет в серии – 0-0

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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