НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Филадельфию», «Финикс» – «Даллас»

В понедельник, 2 мая, начнутся еще две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Майами» Джимми Батлера примет на своей площадке «Филадельфию», которая осталась без Джоэла Эмбиида.
«Финикс» Девина Букера встретится дома с «Далласом» Луки Дончича.
Второй раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 3 мая, 02.30, «FTX Arena»
Счет в серии – 0-0
- Дата проведения
- 3 мая, 05.00, «Footprint Center»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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