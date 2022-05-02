Циципас об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Нехорошо, что им запрещают играть. Они не сделали ничего плохого»

осудил решение «Уимблдона» отстранить теннисистов из России и Беларуси.

«Игроки не могли повлиять на произошедшее. Это деликатная тема.

Нехорошо, что им запрещают играть. Они не сделали ничего плохого, чтобы их автоматически отстранили от соревнований».

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«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией