Карпин об отстранении российских команд: «Беспредел продолжается»

прокомментировал решение об отстранении российских команд.

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается.

При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах», – сказал главный тренер и сборной России.

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