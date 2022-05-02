Карпин об отстранении российских команд: «Беспредел продолжается»

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Валерий Карпин прокомментировал решение УЕФА об отстранении российских команд. 

«Ничего нового для меня не произошло. Тот беспредел с отстранением российского футбола от соревнований, который начался несколько месяцев назад, продолжается.

При этом я до сих пор надеюсь, что Российскому футбольному союзу удастся в соответствующих судах отстоять право наших футболистов участвовать в международных турнирах», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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