Сценарии развития футбола от РФС, Карпин и Изидор – лучшие в апреле, «Челси» купят за 3,5 млрд фунтов, хоккей вместо РПЛ на «Матч ТВ», Беккер получил 2,5 года тюрьмы и другие новости

1. РФС подготовил три сценария развития российского футбола – «европейский», «азиатский» и «внутренний». Возможна заявка на участие в Кубке Америки.

2. Валерий Карпин признан лучшим тренером месяца в РПЛ. Его «Ростов» выиграл 4 из 5 матчей в апреле. А форвард «Локомотива» Вильзон Изидор стал лучшим игроком апреля, у него 4 гола в 4 матчах.

3. «Челси» более чем за 3,5 млрд фунтов купит консорциум совладельца «Доджерс» Тодда Боэли. В последний момент попытку купить клуб за 4,25 млрд фунтов предпринял Джим Рэтклифф, богатейший бизнесмен Великобритании, но выбор сделали в пользу Боэли.

4. «Матч ТВ» покажет 7-й матч финала Кубка Гагарина вместо игры РПЛ «Динамо» – «Урал».

5. Ральф Рангник возглавил сборную Австрии, Корнетка вошел в его штаб. Специалист при этом доработает сезон в «МЮ».

6. «Локомотив» привлечет историков для определения даты основания клуба. Есть сомнения в 1922-м.

7. Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур помогает российским олигархам и чиновникам с инвестициями в ОАЭ. К нему обращаются для покупки пентхаусов и открытия счетов, пишет Bloomberg.

8. НХЛ. В первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Питтсбург» – с «Рейнджерс», «Тампа» – с «Торонто».

«Миннесота» обыграла «Колорадо» (4:1), Капризов набрал 1+1 и установил планку всех клубных рекордов «Уайлд» – 108 очков, 47 шайб, 61 передача за сезон.

«Питтсбург» был сильнее «Коламбуса» (5:3), Малкин забросил 20 шайб за сезон в 13-й раз в карьере. «Тампа» одолела «Айлендерс» (6:4), Кучеров прервал серию из 8 игр с голами, но сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

9. Анастасия Павлюченкова уступила Саре Соррибес-Тормо в первом матче после травмы. Анастасия Потапова проиграла Наоми Осаке в первом круге турнира в Мадриде, а Дарья Касаткина обыграла Анну Бондар.

10. Лука Модрич и «Реал» продлят контракт по схеме «1+1». Игроку предложено войти в структуру клуба по окончании карьеры.

11. Экс-первая ракетка мира Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за сокрытие активов.

12. Международная федерация университетского спорта отложила право Екатеринбурга на проведение летней Универсиады-2023.

13. НБА. 18+14 от Джексона помогли «Мемфису» обыграть «Миннесоту» и выйти во 2-й раунд плей-офф.

14. Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов.

15. Форвард «Металлурга» Джош Керри дисквалифицирован на 2 матча. Он ударил защитника ЦСКА Класа Дальбеку в голову.

16. «ПСЖ» сыграл вничью со «Страсбуром», хотя вел 3:1. Лео Месси не забил, зато Килиан Мбаппе сделал дубль и обошел Златана в списке лучших бомбардиров «ПСЖ», выше только Кавани.

17. Вратарь Игорь Шестеркин признан самым ценным игроком «Рейнджерс» в сезоне. Также россиянин – главный претендент на «Везина Трофи», Маркстрем и Андерсен вошли в топ-3.

18. Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова завершила спортивную карьеру.

19. Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС выиграл 3-й матч у «Автодора» и вышел в полуфинал.

20. Экс-хавбек «Спартака» Жано Ананидзе завершил карьеру в 29 лет. Он объяснил решение «бесконечными травмами».

Цитаты дня.

Гари Невилл: «Роналду – лучик света в плохой сезон для «МЮ». Криштиану феноменален, его невозможно перехвалить»

Хави Мартинес о Катаре: «Моя девушка не может ходить в бикини в некоторых районах – это шокирует. Другая культура, но страна нормальная»

«Немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона». Нигматуллина о призовых от Удмуртии за олимпийские медали

Андреа Аньелли: «У нас уже есть Суперлига – АПЛ. Многие не понимают этого. Таланты идут туда, где им лучше платят»

Малафеев о «Зените: «Стать чемпионом в игре со «Спартаком» – двойной праздник. Если не тройной, учитывая, что они в трех очках от стыков»

Конькобежец Юсков: «Работать тренером – это зарплата в 40 тысяч рублей, если начинать с азов. Как начинающий специалист может выжить?»