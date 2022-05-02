Трусова приехала в Кремль без олимпийской медали. Выходя на награждение, она взяла серебро у Евгении Тарасовой, а потом вернула («Коммерсант»)

Российская фигуристка приехала в Кремль на вручение наград призерам Олимпиады-2022 без медали, которую она завоевала в Пекине.

26 апреля помощник президента России Игорь Левитин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко вручали награды призерам Пекина-2022.

На награждение все спортсмены выходили с медалями, которые завоевали на Играх. Трусова в Пекине взяла серебро в личном турнире, уступив только Анне Щербаковой.

«Потом в Андреевском зале награждали серебряных и бронзовых призеров. Звездой здесь была и прежде всего чувствовала себя фигуристка Александра Трусова, впрочем, такое впечатление, не очень довольная собой и окружающими.

С журналистами она не разговаривала и была погружена в телефон с приклеенным стикером «Нуачо!». Странно, что на ней не было серебряной медали, которую она завоевала, как известно, в честном бою. Но все помнят, что тогда, в Пекине, она рыдала, выступив, и кричала, что в проклятом спорте ее больше не будет — то есть отдала ему себя всю и еще столько же.

Но где та медаль, сейчас может сказать только сама Александра Трусова. А все остальные призеры надели свои медали и в них выходили получать медали государственные из рук Игоря Левитина и букеты — из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Вот вызвали фигуристку Александру Трусову — и я вдруг увидел, что она вышла, а на шее-то — серебряная медаль! Откуда же?

Александра Трусова невозмутимо получила свою награду и букет, села на место — и тут все прояснилось. Она сняла медаль и отдала ее, стараясь, конечно, не обращать теперь на себя лишнего внимания, соседке, , тоже из фигурного катания. То есть одолжила у нее перед выходом.

Может, конечно, и ничего такого. А может, и что-то», – написал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Награждение фигуристок, которого могло не быть: Щербакова целовала золото, Трусова наконец улыбнулась (но потом сняла медаль)

«Ненавижу всех! Не хочу больше ничего делать в фигурке!» Истерика Трусовой, которая осталась без золота на Олимпиаде