Победы «Спартака» и «Барселоны», поражения ЦСКА и «Челси», Россия обыграла Беларусь в хоккей, подарок Валиевой от Путина и другие новости утра

1. «Спартак» дома победил «Крылья Советов» (2:1) в 27-м туре чемпионата России и не вылетит в ФНЛ напрямую. ЦСКА в гостях уступил «Ахмату»(0:2), «Химки» и «Уфа» сыграли вничью (1:1), Агаларов забил 18-й гол в сезоне!

2. «Челси» в гостях проиграл «Эвертону» (0:1) в 35-м туре чемпионата Англии, «Арсенал» справился с «Вест Хэмом» (2:1) на выезде, «Тоттенхэм» был сильнее «Лестера» дома (3:1).

3. «Милан» победил «Фиорентину» (1:0) в 35-м туре чемпионата Италии, «Интер» на выезде переиграл «Удинезе» (2:1), «Ювентус» дома превзошел «Венецию» (2:1), «Рома» и «Болонья» голов не забили (0:0).

Стали известны все 4 команды от Италии, которые сыграют в Лиге чемпионов-2022/23: «Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».

4. Трипл-дабл Янниса помог «Милуоки» обыграть «Бостон» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА, «Голден Стэйт» вырвал победу у «Мемфиса».

5. Хоккейная сборная России обыграла Беларусь (5:2) в Туле в товарищеском матче. Вратарь россиян Дмитрий Николаев забил в пустые ворота через всю площадку.

6. «Барселона» дома разобралась с «Мальоркой» (2:1) в 34-м туре чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» сыграли вничью (1:1).

7. Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Камилу Валиеву с 16-летием и подарил ей шелковый платок.

8. Ронни О’Салливан обыгрывает Джадда Трампа после двух сессий в финале чемпионата мира по снукеру.

9. Касаткина, Радукану, Андрееску, Александрова вышли в 3-й круг турнира в Мадриде, Осака, Фернандес, Мугуруса выбыли.

10. «Монако» Александра Головина обыграл «Анжер» (2:0) в 35-м туре чемпионата Франции, хавбек стал первым россиянином, сыгравшим 100 матчей в Лиге 1. «Ницца» в гостях сломила «Бордо» (1:0), а «Марсель» дома был разгромлен «Лионом» (0:3).

11. В заключительном матче чемпионата НХЛ «Виннипег» победил «Сиэтл» (4:3).

12. Российский велогонщик Александр Власов выиграл общий зачет многодневки «Тур Романдии» в Швейцарии.

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