Ронни О’Салливан повторил рекорд Стивена Хендри по количеству титулов на ЧМ по снукеру. Он победил в седьмой раз

Ронни О’Салливан повторил рекорд .

Английский снукерист повторил достижение шотландца по количеству титулов на чемпионатах мира

Сегодня О’Салливан в седьмой раз в карьере стал чемпионом мира. В финале он обыграл Джадда Трампа со счетом 18:13.

На счету Хендри также семь титулов – он завоевал их в период с 1990 по 1999 год.

Также О’Салливан стал лидером по количеству титулов на всех турнирах Тройной короны (чемпионат мира, чемпионат Великобритании и Мастерс)

Вы не смотрите снукер, но знаете Ронни О’Салливана. Он прошел через наркотики, порнобизнес и драки в игре