Ронни О’Салливан повторил рекорд Стивена Хендри по количеству титулов на ЧМ по снукеру. Он победил в седьмой раз

Теги рекорды чемпионат мира (снукер) Стивен Хендри Ронни О'Салливан снукер Бильярд

Ронни О’Салливан повторил рекорд Стивена Хендри.

Английский снукерист повторил достижение шотландца по количеству титулов на чемпионатах мира

Сегодня О’Салливан в седьмой раз в карьере стал чемпионом мира. В финале он обыграл Джадда Трампа со счетом 18:13.

На счету Хендри также семь титулов – он завоевал их в период с 1990 по 1999 год.

Также О’Салливан стал лидером по количеству титулов на всех турнирах Тройной короны (чемпионат мира, чемпионат Великобритании и Мастерс)

Вы не смотрите снукер, но знаете Ронни О’Салливана. Он прошел через наркотики, порнобизнес и драки в игре

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