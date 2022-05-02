⚡ Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23

Российские клубы отстранены от еврокубковых турниров.

Команды РПЛ не сыграют в Лиге чемпионов, и Лиге конференций в сезоне-2022/23.

Также в новом сезоне не выступят в турнирах под эгидой и мини-футбольные клубы из РФ.

Мужская сборная России отстранена от участия в Лиге наций. Женская национальная команда пропустит Евро-2022 (ее заменит Португалия) и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.

Дисквалифицированы молодежная сборная России U21, юношеские национальные команды (мужская и женская), а также мужская и женская сборные по мини-футболу.