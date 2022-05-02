Хоккеисты из КХЛ вряд ли сыграют за сборную Швеции в следующем сезоне. Игроки, выступавшие в Кубке Гагарина, не будут вызваны на ЧМ-2022

В Швеции хоккеистам, игравшим в плей-офф , запретили выступать за сборную страны.

Такое решение было принято .

Хоккеисты, принимавшие участие в розыгрыше Кубка Гагарина-2022, не будут вызваны в национальную сборную Швеции для подготовки к ЧМ-2022.

Также в шведской федерации хоккея склоняются к тому, что хоккеисты, решившие играть в КХЛ в следующем сезоне, не будут вызваться в сборную. Но окончательное решение на этот счет будет принято после завершения текущего сезона.

Ранее такие же меры в отношении своих хоккеистов приняла Финляндия. В Федерации хоккея аналогично сообщили, что хоккеисты, выступающие в России, не смогут играть за сборную в следующем сезоне.

В недавно завершившемся финале Кубка Гагарина играли два шведских хоккеиста – Клас Дальбек (ЦСКА) и Линус Виделль ( ). Также в составе был шведский вратарь Адам Рейдеборн, который ни разу не сыграл в плей-офф.

Можно добавить, что в финалах конференций за СКА выступали Ларс Юханссон и Оскар Фантенберг, а за – Лоуренс Пайлат.