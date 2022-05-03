«Торонто» и «Тампа» набрали 113 минут штрафа на двоих в 1-м матче серии. В 3-м периоде произошла массовая драка

«Торонто» и «Тампа» набрали 113 минут штрафа в 1-м матче серии, была массовая драка.
«Лифс» обыграли «Лайтнинг» (5:0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Игроки канадского клуба получили в общей сложности 61 минуту штрафа, их соперники – 52.
В третьем периоде на льду произошла массовая драка. По ее итогам у «Торонто» были наказаны Илья Любушкин, Морган Райлли и Уэйн Симмондс, у «Тампы» – Кори Перри, Патрик Марун и Ян Рутта.
Поводом к выяснению отношений стал силовой прием Симмондса против Рутты.