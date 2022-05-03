«Торонто» и «Тампа» набрали 113 минут штрафа на двоих в 1-м матче серии. В 3-м периоде произошла массовая драка

«Торонто» и набрали 113 минут штрафа в 1-м матче серии, была массовая драка.

«Лифс» обыграли «Лайтнинг» (5:0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Игроки канадского клуба получили в общей сложности 61 минуту штрафа, их соперники – 52.

В третьем периоде на льду произошла массовая драка. По ее итогам у «Торонто» были наказаны , и , у «Тампы» – , и .

Поводом к выяснению отношений стал силовой прием Симмондса против Рутты.