«Торонто» и «Тампа» набрали 113 минут штрафа на двоих в 1-м матче серии. В 3-м периоде произошла массовая драка

Теги драки Торонто Тампа-Бэй Кубок Стэнли Кори Перри НХЛ Уэйн Симмондс Патрик Марун Илья Любушкин Морган Райлли Ян Рутта Хоккей

«Торонто» и «Тампа» набрали 113 минут штрафа в 1-м матче серии, была массовая драка.

«Лифс» обыграли «Лайтнинг» (5:0) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. 

Игроки канадского клуба получили в общей сложности 61 минуту штрафа, их соперники – 52. 

В третьем периоде на льду произошла массовая драка. По ее итогам у «Торонто» были наказаны Илья Любушкин, Морган Райлли и Уэйн Симмондс, у «Тампы» – Кори Перри, Патрик Марун и Ян Рутта

Поводом к выяснению отношений стал силовой прием Симмондса против Рутты. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные