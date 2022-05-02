Шипачев о зарплатах хоккеистов: «Мы нищеброды, если сравнивать с футболистами. Айтишники тоже миллионы зарабатывают, но к ним в карман не лезут»

Теги КХЛ Вадим Шипачев Динамо деньги Хоккей

Вадим Шипачев сравнил зарплаты хоккеистов и футболистов.

«Вообще, если сравнивать зарплаты хоккеистов с теми деньгами, что есть в футболе, мы, считай, нищеброды.

Но лыжники так же про нас могут сказать, мол, за что получаем такие деньги. Но я на лыжах не пробегу, в футбол на уровне профессиональных футболистов не поиграю.

Айтишники вон тоже миллионы зарабатывают, но к ним в карман никто особо не лезет. Здесь кто на что учился. Те, кто возмущаются нашими зарплатами, могут отдать ребенка в хоккей или футбол», – сказал нападающий клуба КХЛ «Динамо».

Шипачев о своей зарплате: «Я не виноват, что кто-то за 10 млн рублей играет. Я не вымаливал контракт, не сам его себе предлагал»

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