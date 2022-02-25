«Зенит» вылетел из ЛЕ, «Барса» прошла «Наполи», финал ЛЧ заберут у Питера, перенос 2 матчей РПЛ, сборная Польши, Клэбо и Феттель не поедут в Россию, санкции против спонсоров клубов РПЛ и другие новости

1. «Зенит» выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с «Бетисом» – 0:0. Гол защитника Дмитрия Чистякова на 90-й минуте отменили после ВАР. У «Зенита» 19 игр подряд без побед на выезде в еврокубках – это худшая серии в истории российского футбола. Впрочем, есть и плюсы: «Зенит» впервые не пропустил на выезде в еврокубках при Семаке – в 17-м матче. Кстати, в воротах сыграл 19-летний Даниил Одоевский.

2. В других матчах Лиги Европы «Барселона» забила 4 гола «Наполи» и прошла дальше, «Рейнджерс» выбили «Боруссию» Дортмунд, «Порту» оставил за бортом турнира «Лацио». Все результаты игрового дня – тут.

3. Аэропорты Краснодара и Ростова, где должны пройти матчи РПЛ, закрыты до 2 марта из-за ситуации на Украине, но лига не будет приостанавливать чемпионат России. Матчи «Краснодар» – «Локо» и «Ростов» – «Крылья» перенесены. Другие игры 19-го тура РПЛ пройдут по расписанию.

4. УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга из-за ситуации на Украине, пишет Associated Press. Также, по данным ESPN, УЕФА в пятницу обсудит участие российских клубов в еврокубках на фоне ситуации на Украине. В пятницу пройдет внеочередное заседание исполкома УЕФА из-за ситуации на Украине.

5. Польша, Швеция и Чехия заявили, что не поедут в Россию на стыковые матчи ЧМ-2022. Они обратились в ФИФА и УЕФА с просьбой выбрать другое место для проведения игр.

6. Чемпионат Украины по футболу приостановлен в связи с введением военного положения. Хоккейный турнир также остановлен.

7. Евросоюз ввел санкции против владеющей ЦСКА ВЭБ.РФ и спонсора клуба «Промсвязьбанка». Великобритания ввела санкции против ВТБ, владеющего «Динамо», и «Аэрофлота» – партнера «МЮ», а США – против «Газпромбанка», партнера «Зенита» и РФС, и банка «Открытие» – спонсора «Спартака». «Шальке» решил убрать логотип «Газпрома» с формы из-за ситуации на Украине.

ВТБ на фоне санкций передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо».

8. «Арсенал» благодаря голу Александра Ляказетта на 95-й минуте победил «Вулвс» (2:1) в перенесенном матче 20-го тура АПЛ.

9. МОК осудил нарушение олимпийского перемирия. Это случилось после того, как Россия начала спецоперацию на Донбассе.

10. Российская лыжница Вероника Степанова взяла бронзу в классической «разделке» на 10 км на чемпионате мира среди молодежи, Фалеева – 6-я, Шалабода – 10-я.

11. «Йокерит» решил не доигрывать текущий сезон КХЛ, утверждает MTV Sports. В этом случае вместо финского клуба в розыгрыше Кубка Гагарина может выступить «Торпедо».

12. Баскетбольная сборная России под руководством главного тренера Зорана Лукича в Перми одержала победу над Нидерландами в квалификации ЧМ-2023 – 80:69. Россияне сохраняют первое место в группе с показателем 3-0.

13. Россиянин Даниил Медведев 28 февраля станет первой ракеткой мира, так как нынешний №1 Новак Джокович в четверг проиграл Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае.

14. НХЛ. Овечкин забил 762-й гол в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс» (1:4), сорвав сухой матч Шестеркину. «Нью-Джерси» разгромил «Питтсбург» (6:1), несмотря на шайбу Малкина. Все результаты дня – здесь.

15. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клэбо не выступит на этапе Кубка мира в Тюмени. Тереза Йохауг также не поедет в Тюмень. Кроме того, шведская лыжная федерация отказалась выступать на соревнованиях в России.

16. НБА. 30 очков Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Бруклин» на выезде и другие результаты.

17. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель не поедет на Гран-при России из-за ситуации на Украине.

18. Швеция и Финляндия отказались от участия в чемпионате мира-2022 по хоккею с мячом в Сыктывкаре.

19. Евролига перенесла все матчи российских клубов в 27-м туре.

Цитаты дня.

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