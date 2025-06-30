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Агент Жемалетдинова: «Пока ни одного предложения из России нет. Разговариваем с клубом из Турции»

Агент Рифата Жемалетдинова высказался о будущем экс-хавбека ЦСКА.

— ЦСКА не предложил новое соглашение Жемалетдинову.

— Это точно не стало для нас неожиданностью. Мы объективно оценивали ситуацию. Рифата приглашал в ЦСКА Николич, который знал его по совместной работе в «Локо». Сейчас пришел новый тренер [Челестини] со своими взглядами, возможно, со своими кандидатами на эту позицию.

— Но, согласитесь, минувший сезон в исполнении Жемалетдинова нельзя назвать выдающимся: 2+4 в 24 матчах в РПЛ.

— Конечно, невыдающийся сезон. Рифат перешел в ЦСКА, набрал форму и выглядел очень хорошо. Но потом, к сожалению, получил травму. И после возвращения в строй не убедил своей игрой руководство армейского клуба. Контракт ему не предложили.

— При этом в его активе всего один полный матч. Последствия тяжелой травмы по-прежнему дают о себе знать?

— Да, его возвращение в футбол после той травмы получилось не самым простым. Тем не менее Марко [Николич], зная игровые возможности Рифата, мог где-то немного потерпеть. Но для руководства клуба, нового главного тренера, видимо, это было уже неприемлемым. Значит, рассматривают на этой позиции других исполнителей.

— 20-летнего бразильца Алвеса?

— Похоже, этот трансфер состоится. Но, думаю, решение по Рифату было принято и с учетом того, что бразильский новичок может в ЦСКА и не появиться.

— Вы говорили, что у Жемалетдинова есть варианты в Турции. А клубы РПЛ на вас не выходили?

— Нет. Пока ни одного предложения из России по нему нет. Никакой конкретики. В Турции есть клуб, который проявил интерес к полузащитнику. Мы сейчас с ним разговариваем. Какие-то детали появятся позже, – сказал Владимир Кузьмичев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРифат Жемалетдинов
возможные трансферы
logoвысшая лига Турция
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Владимир Кузьмичев
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