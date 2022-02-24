Евролига перенесла все матчи российских клубов в 27-м туре

перенесла три матча 27-го тура с участием российских клубов на неопределенный срок.

Сегодня московский ЦСКА должен был сыграть в Мюнхене против «Баварии», в Испании должен был состояться матч между «Басконией» и казанским . Завтра у петербургского была запланирована домашняя встреча с «Барселоной».

В пятницу, 25 февраля, все 18 клубов-учатников Евролиги встретятся, чтобы обсудить события, происходящие в Украине, и предпринять необходимые действия.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн

Где Напьер, почему не остался Пангос, что с травмами? Александр Церковный отвечает на вопросы болельщиков