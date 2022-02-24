Евролига перенесла все матчи российских клубов в 27-м туре

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Евролига перенесла три матча 27-го тура с участием российских клубов на неопределенный срок.

Сегодня московский ЦСКА должен был сыграть в Мюнхене против «Баварии», в Испании должен был состояться матч между «Басконией» и казанским УНИКСом. Завтра у петербургского «Зенита» была запланирована домашняя встреча с «Барселоной».

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