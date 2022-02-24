«Шальке» решил убрать логотип «Газпрома» с формы из-за ситуации на Украине

отказался от использования лого на игровой форме.

«Учитывая последние события и развитие ситуации, случившееся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора – «Газпрома». Мы пошли на этот шаг после общения с компанией «Газпром Германия».

Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись «Шальке 04», – сказано в сообщении немецкого клуба.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.