«Шальке» решил убрать логотип «Газпрома» с формы из-за ситуации на Украине

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«Шальке» отказался от использования лого «Газпрома» на игровой форме.

«Учитывая последние события и развитие ситуации, случившееся за последние дни, «Шальке» решил убрать с формы логотип главного спонсора – «Газпрома». Мы пошли на этот шаг после общения с компанией «Газпром Германия».

Вместо логотипа на форму будет нанесена надпись «Шальке 04», – сказано в сообщении немецкого клуба.

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По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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