«Юве», «Рома» и «Сосьедад» претендуют на защитника «Борнмута» Сенеси. Клуб АПЛ уже покинули Хейсен и Керкез, Забарный может перейти в «ПСЖ»
«Рома» вступила в борьбу за центрального защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси.
Вероятность трансфера 28-летнего аргентинца повысится, если римляне расстанутся с кем-то из ведущих игроков, сообщает Sportmediaset.
По данным источника, на Сенеси также претендуют «Ювентус» и «Сосьедад».
В это межсезонье «Борнмут» уже покинули защитники Дин Хейсен («Реал») и Милош Керкез («Ливерпуль»), а Илья Забарный может перейти в «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportmediaset
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