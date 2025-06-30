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  • «Юве», «Рома» и «Сосьедад» претендуют на защитника «Борнмута» Сенеси. Клуб АПЛ уже покинули Хейсен и Керкез, Забарный может перейти в «ПСЖ»
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«Юве», «Рома» и «Сосьедад» претендуют на защитника «Борнмута» Сенеси. Клуб АПЛ уже покинули Хейсен и Керкез, Забарный может перейти в «ПСЖ»

«Рома» вступила в борьбу за центрального защитника «Борнмута» Маркоса Сенеси.

Вероятность трансфера 28-летнего аргентинца повысится, если римляне расстанутся с кем-то из ведущих игроков, сообщает Sportmediaset.

По данным источника, на Сенеси также претендуют «Ювентус» и «Сосьедад».

В это межсезонье «Борнмут» уже покинули защитники Дин Хейсен («Реал») и Милош Керкез («Ливерпуль»), а Илья Забарный может перейти в «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportmediaset
logoМаркос Сенеси
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logoИлья Забарный
logoпремьер-лига Англия
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logoБорнмут
logoДин Хейсен
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