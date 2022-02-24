Себастьян Феттель не поедет на Гран-при России из-за ситуации на Украине

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» сообщил, что не будет участвовать в гонке в Сочи, которая запланирована на сентябрь.

В свете событий на Украине неясно, состоится ли Гран-при России. «Ф-1» пока не объявила об отмене этапа.

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«Утренние новости меня потрясли. Ужасно, что такое происходит.

Если посмотреть на календарь, то там есть гонка в России. У меня такое мнение: я не должен туда ехать и не поеду. Неправильно гоняться в этой стране. Мы обсудим этот вопрос, однако Ассоциация гонщиков Гран-при еще не собиралась. Я могу лишь сказать, что мне очень грустно от происходящего, я шокирован. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, свое решение я уже принял», – заявил пилот .

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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