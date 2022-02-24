США ввели санкции против «Газпромбанка», партнера «Зенита» и РФС, и банка «Открытие» – спонсора «Спартака»

США ввели санкции против банков, сотрудничающих с «Зенитом» и «Спартаком».

Министерство финансов США ввело ограничения по операциям ряда российских финансовых организаций, в число которых вошли «Газпромбанк», выступающий партнером , сборной России по футболу и , а также банк «Открытие» – спонсор .

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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