США ввели санкции против «Газпромбанка», партнера «Зенита» и РФС, и банка «Открытие» – спонсора «Спартака»

США ввели санкции против банков, сотрудничающих с «Зенитом» и «Спартаком».
Министерство финансов США ввело ограничения по операциям ряда российских финансовых организаций, в число которых вошли «Газпромбанк», выступающий партнером РФС, сборной России по футболу и «Зенита», а также банк «Открытие» – спонсор «Спартака».
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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