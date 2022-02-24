Шведская лыжная федерация отказалась выступать на соревнованиях в России

Федерация лыжных видов спорта Швеции выступила с заявлением на фоне ситуации между Россией и Украиной.

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России. Это касается и предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в «Солнечной долине» (спорткомплекс в Челябинской области – Sports.ru).

Сейчас в России находится шведская команда по ски-кроссу, безопасность наших спортсменов – приоритет для нас.

Поэтому мы просим МИД Швеции о поддержке, чтобы гарантировать им безопасность во время пребывания в России и на пути домой», – заявила глава федерации Карин Маттссон.

18–20 марта в Тюмени должен пройти этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования по ски-кроссу запланированы на 25–27 февраля в Челябинской области, 26–27 февраля – по лыжной акробатике в Ярославле и 5 марта в Москве.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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