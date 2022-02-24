ВТБ передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо»

ВТБ передал пакет акций «Динамо» одноименному спортивному обществу.

«В течение минувших трех лет ПАО Банк ВТБ осуществлял комплексную, многофункциональную трансформацию всех базовых управленческих, спортивных, финансово-экономических, правовых и организационных процессов в ФК «Динамо Москва».

За это время профильными специалистами была создана и запущена эффективная модель менеджмента клуба, сформирован отвечающий самым высоким требованиям кадровый состав, полностью выстроено спортивное направление, связанное с главной командой, обеспечено финансирование академии «Динамо» имени Льва Яшина, на новый уровень выведены такие направления как коммерция, маркетинг, коммуникационная и медийная составляющие.

Ключевая миссия инвестиционной группы Банка ВТБ завершена, футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития.

Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО «Футбольный клуб Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объеме», – говорится в заявлении.

Ранее Великобритания ввела санкции против ВТБ.