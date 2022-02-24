ВТБ передал пакет акций «Динамо» спортивному обществу «Динамо»

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ВТБ передал пакет акций «Динамо» одноименному спортивному обществу.

«В течение минувших трех лет ПАО Банк ВТБ осуществлял комплексную, многофункциональную трансформацию всех базовых управленческих, спортивных, финансово-экономических, правовых и организационных процессов в ФК «Динамо Москва».

За это время профильными специалистами была создана и запущена эффективная модель менеджмента клуба, сформирован отвечающий самым высоким требованиям кадровый состав, полностью выстроено спортивное направление, связанное с главной командой, обеспечено финансирование академии «Динамо» имени Льва Яшина, на новый уровень выведены такие направления как коммерция, маркетинг, коммуникационная и медийная составляющие.

Ключевая миссия инвестиционной группы Банка ВТБ завершена, футбольный клуб обеспечен всем необходимым для поступательного, долгосрочного развития.

Банк ВТБ принял решение о передаче пакета акций ЗАО «Футбольный клуб «Динамо Москва» Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо». Это никак не повлияет на спортивную, финансовую и управленческую деятельность клуба. ВФСО «Динамо» обеспечит работу ФК «Динамо» в полном объеме», – говорится в заявлении.

Ранее Великобритания ввела санкции против ВТБ.

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