Польша, Швеция и Чехия заявили, что не поедут в Россию на стыки ЧМ-2022

Теги сборная Чехии по футболу УЕФА Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу ФИФА Сборная Швеции по футболу Федерация футбола Польши Федерация футбола Швеции Федерация футбола Чехии квалификация ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Политика Футбол

Сборные Польши, Швеции и Чехии не поедут в Россию на стыки ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине.

Три футбольные федерации выпустили совместное заявление, призвав ФИФА и УЕФА выбрать другое место для проведения матчей.

«Учитывая напряженное развитие конфликта между Россией и Украиной, Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии выражают твердую позицию, в соответствии с которой матчи плей-офф квалификации ЧМ-2022, запланированные на 24 и 29 марта 2022 года, не должны проходить в России.

Нижеподписавшиеся не рассматривают вариант с поездкой в Россию и проведением футбольных матчей там. Военная эскалация, которую мы наблюдаем, влечет серьезные последствия и значительно снижает безопасность для наших сборных. Поэтому мы ожидаем, что ФИФА и УЕФА немедленно отреагируют и представят альтернативные решения относительно мест проведения приближающихся матчей плей-офф», – сказано в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные