Польша, Швеция и Чехия заявили, что не поедут в Россию на стыки ЧМ-2022

Сборные , и не поедут в Россию на стыки ЧМ-2022 из-за ситуации на Украине.

Три футбольные федерации выпустили совместное заявление, призвав ФИФА и УЕФА выбрать другое место для проведения матчей.

«Учитывая напряженное развитие конфликта между Россией и Украиной, Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии выражают твердую позицию, в соответствии с которой матчи плей-офф квалификации ЧМ-2022, запланированные на 24 и 29 марта 2022 года, не должны проходить в России.

Нижеподписавшиеся не рассматривают вариант с поездкой в Россию и проведением футбольных матчей там. Военная эскалация, которую мы наблюдаем, влечет серьезные последствия и значительно снижает безопасность для наших сборных. Поэтому мы ожидаем, что ФИФА и УЕФА немедленно отреагируют и представят альтернативные решения относительно мест проведения приближающихся матчей плей-офф», – сказано в заявлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.