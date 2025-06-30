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Тимощук о судействе: «Все клубы просят об опубликовании переговоров ВАР, ясных трактовок, особенно что касается игры рукой и взятия ворот»

Анатолий Тимощук призвал судей к более четким трактовкам правил.

— Все клубы просят об этом — опубликование переговоров ВАР, каких-то ясных трактовок. Но, к сожалению, этого не происходит. Хотя судьи всегда ошибались, просто это более заметно, потому что на виду. 

Взять, например, второй гол «Спартака» в Москве — совершенно непонятные повторы, потом через три дня появляется новое видео, все пошло-поехало, ничего толком не объяснили. В итоге все просто забылось.

— Но ВАР — все же добро или зло? Как будто судьи немного расслабились...

— Да, они теперь ждут. Хотя есть Левников, который склонен свои изначальные решения не менять. При этом на видеоповторах не всегда сидят специалисты самого высокого уровня, бывают недочеты. Наверное, будет идеально, когда мы придем к 3D-картинке как в Лиге чемпионов или в АПЛ — по этой модели ты ясно и четко все видишь. 

Хотя и там бывают недочеты — например, касания мяча, динамики мы не видим. Например, в матче «Барселоны» на Левандовском засчитали чужую бутсу... Хотя, конечно, с ВАР ошибок становится меньше в целом в мире. Но человеческий фактор всегда будет существовать. 

Мы даже когда втроем тренерским штабом разбираем эпизод, можем иметь три разных мнения. Поэтому, повторюсь, хотелось бы более четких трактовок, особенно что касается игры рукой и взятия ворот, – сказал ассистент тренера «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
видеоповторы
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