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Компани о последнем матче Сане за «Баварию»: «Испытываю к нему исключительно уважение. Желаю всего наилучшего»

Венсан Компани уважительно отозвался о Лерое Сане.

Тренер «Баварии» выразил мнение после матча 1/8 финала клубного ЧМ с «Фламенго» (4:2), ставшего последним для вингера в составе мюнхенского клуба.

«Исключительно уважение [испытываю к нему]. Когда делишь раздевалку с кем-то, в этом есть нечто особенное.

Мы многое выиграли вместе в «Манчестер Сити» и продолжали побеждать здесь. Мои отношения с ним навсегда останутся хорошими. Желаю ему всего наилучшего», – сказал Компани.

Сане перешел в «Галатасарай». Контракт – на три года с зарплатой 9 млн евро за сезон после налогов и бонусом за лояльность в размере 3 млн

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
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