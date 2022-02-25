Семак после вылета из ЛЕ: «Бетис» сильнее нас. Вопросов к команде быть не может»

подвел итоги матча с «Бетисом».

Главный тренер «Зенита» высказался после ответной выездной игры 1/16 финала , которая завершилась со счетом 0:0. В первом матче российский клуб проиграл испанцам со счетом 2:3. Таким образом, завершил выступление в турнире.

– Почему такой неутешительный результат для нашего клуба?

– Ну это игра, это футбол. Сегодня, я думаю, ребята отдали все силы ради победы, старались, играли активно, агрессивно. Но, к сожалению, для того чтобы побеждать, нужно забивать. Те моменты, которые у нас были... И незасчитанный гол, к сожалению для нас... Могли рассчитывать на более приемлемый результат.

Никаких вопросов к команде быть не может. Но на сегодняшний день, значит, «Бетис» сильнее нас, раз они идут дальше.

– Сергей Богданович, под вашим руководством «Зенит» провел 16 матчей в еврокубках на выезде, статистика – 0 побед. Сегодня 17-я игра, опять, можно сказать, 0. О чем это говорит? «Зенит» – домашняя команда?

– Нет, я думаю, это говорит о том, что надо говорить о сегодняшнем матче. То, что мы не побеждаем, – уровень соперника очень приличный. Естественно, победить на выезде в данной ситуации не так-то и просто.

На сегодняшний момент команда сильнее. Могли рассчитывать, старались, но я думаю, что сделали все что могли в этом матче, – сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».