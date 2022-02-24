Йоханнес Клэбо не выступит на этапе Кубка мира в Тюмени: «У меня нет планов ехать в страну, которая вторгается в другое государство»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Йоханнес Клэбо заявил, что не планирует выступать на этапе Кубка мира в Тюмени из-за ситуации между Россией и Украиной.

Этап в Тюмени запланирован на 18-20 марта.

«То, что происходит сейчас на Украине, пугает, и я действительно это осуждаю. Да, то, что произошло, кажется нереальным и ставит наш мир в новую и опасную ситуацию. Это война – и мы вступаем в период чрезвычайно высокого риска в нескольких областях.

Теперь FIS должна показать, что она готова взять на себя ответственность. Нужно просто перенести финал Кубка мира, который планировалось проводить в России. FIS могла бы отреагировать намного быстрее и дать финал Кубка мира шведскому Эстерсунду.

Я ожидаю, что FIS будет действовать сегодня. Лично у меня нет планов ехать в страну, которая вторгается в другое государство», – сказал Клэбо.

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