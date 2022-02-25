Овечкин забил 762-й гол в НХЛ. До Ягра – 4 шайбы

Капитан забросил шайбу в матче с «Рейнджерс» (1:4).

Это 762-й гол россиянина в регулярных чемпионатах . Он по-прежнему занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Третьим идет , на счету которого 766 шайб. Второе место у Горди Хоу (801), рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).

Сегодня за 20:09 (6:33 – в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 1 хит, 2 блок-шота, 2 минуты штрафа, полезность – «минус 1».

В 51 матче текущего сезона форвард набрал 63 (32+31) очка.