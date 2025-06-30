США сыграют с Гватемалой в 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ 3 июля
Сборная США вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ-2025.
В 1/4 финала команда Маурисио Почеттино одолела Коста-Рику (2:2, 4:3 по пен.) и встретится на следующей стадии с Гватемалой, которая обыграла Канаду (1:1, 6:5 по пен.).
В другом полуфинале Мексика сыграет с Гондурасом.
Матчи 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ пройдут в ночь на 3 июля по московскому времени.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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