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США сыграют с Гватемалой в 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ 3 июля

Сборная США вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ-2025.

В 1/4 финала команда Маурисио Почеттино одолела Коста-Рику (2:2, 4:3 по пен.) и встретится на следующей стадии с Гватемалой, которая обыграла Канаду (1:1, 6:5 по пен.).

В другом полуфинале Мексика сыграет с Гондурасом. 

Матчи 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ пройдут в ночь на 3 июля по московскому времени.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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