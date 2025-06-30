США сыграют с Гватемалой в 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ 3 июля

Сборная США вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ-2025.

В 1/4 финала команда Маурисио Почеттино одолела Коста-Рику (2:2, 4:3 по пен.) и встретится на следующей стадии с Гватемалой, которая обыграла Канаду (1:1, 6:5 по пен.).

В другом полуфинале Мексика сыграет с Гондурасом.

Матчи 1/2 финала Кубка КОНКАКАФ пройдут в ночь на 3 июля по московскому времени.