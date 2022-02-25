Гол Чистякова на 90-й минуте отменен после ВАР. Ерохин наступил на ногу игроку «Бетиса»

Гол Дмитрия Чистякова в ворота «Бетиса» на 90-й минуте отменен после видеоповтора.
Защитник «Зенита» точно пробил головой в конце ответной стыковой игры за право выступить в 1/8 финала Лиги Европы.
Главный судья Халил Мелер гол сперва засчитал, а затем, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, решил отменить из-за того, что хавбек Александр Ерохин наступил на ногу футболисту «Бетиса» в ходе голевого момента.
В итоге «Зенит» сыграл с испанским клубом вничью (0:0) и вылетел из турнира вследствие поражения в первом матче (2:3).