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Данил Глебов: «Динамо» может опередить «Зенит» за счет дисциплины, тактики и выполнения требований тренера. Собирается небольшая ростовская банда»

Данил Глебов рассказал, за счет чего «Динамо» может опередить «Зенит» в новом сезоне.

«Можно сказать, что в «Динамо» собирается небольшая ростовская банда после прихода Карпина и Осипенко. В течение какого-то времени после перехода в «Динамо» мне стало попроще. Сейчас лучше — ещё проще. Посмотрим, что будет в сезоне», — сказал хавбек «Динамо».

«Динамо» может опередить «Зенит» за счет дисциплины, тактики на поле и выполнения требований главного тренера», — добавил Глебов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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