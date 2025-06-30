Данил Глебов: «Динамо» может опередить «Зенит» за счет дисциплины, тактики и выполнения требований тренера. Собирается небольшая ростовская банда»

Данил Глебов рассказал, за счет чего «Динамо» может опередить «Зенит» в новом сезоне.

«Можно сказать, что в «Динамо» собирается небольшая ростовская банда после прихода Карпина и Осипенко. В течение какого-то времени после перехода в «Динамо» мне стало попроще. Сейчас лучше — ещё проще. Посмотрим, что будет в сезоне», — сказал хавбек «Динамо».

«Динамо» может опередить «Зенит» за счет дисциплины, тактики на поле и выполнения требований главного тренера», — добавил Глебов.