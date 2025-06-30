Радимов о продлении Кержакова и Ерохина: «Михаил подходит на роль третьего вратаря «Зенита». У Александра есть гарантия выхода на 5–10 минут в конце матчей, когда нужно навязать борьбу»

Владислав Радимов оценил продление контрактов Михаила Кержакова и Александра Ерохина.

38‑летний вратарь и 35‑летний хавбек останутся в «Зените» на сезон‑2025/26.

«Кержаков на роль третьего вратаря подходит: свой парень, ко всем победам причастен. Думаю, он и сам свою роль понимает.

Ерохин, в принципе, тоже. Другое дело, что на его место можно было попробовать кого‑то из молодых. Но здесь есть гарантия для Семака в тренировочном процессе, выход на 5–10 минут в конце каких‑то матчей, когда нужно навязать борьбу. Вот для этого, наверное», — сказал бывший футболист «Зенита».