«Торпедо», скорее всего, сыграет со «Спартаком» в первом раунде Кубка Гагарина. Нижегородцы могут заменить «Йокерит»

«Торпедо» может заменить в розыгрыше Кубка Гагарина.

Нижегородский клуб, скорее всего, сыграет со в первом раунде плей-офф КХЛ, сообщает журналист Артур Хайруллин.

Ранее фан-клуб финского клуба опубликовал обращение к руководству «Йокерита» с просьбой покинуть состав участников КХЛ.

Нижегородцы не попали в плей-офф по проценту набранных очков, заняв девятое место в таблице Западной конференции.

Ранее покинуло группа хоккеистов из-за того, что команда не вышла в плей-офф, а КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат.