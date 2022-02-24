«Торпедо», скорее всего, сыграет со «Спартаком» в первом раунде Кубка Гагарина. Нижегородцы могут заменить «Йокерит»

«Торпедо» может заменить «Йокерит» в розыгрыше Кубка Гагарина.
Нижегородский клуб, скорее всего, сыграет со «Спартаком» в первом раунде плей-офф КХЛ, сообщает журналист Артур Хайруллин.
Ранее фан-клуб финского клуба опубликовал обращение к руководству «Йокерита» с просьбой покинуть состав участников КХЛ.
Нижегородцы не попали в плей-офф по проценту набранных очков, заняв девятое место в таблице Западной конференции.
Ранее «Торпедо» покинуло группа хоккеистов из-за того, что команда не вышла в плей-офф, а КХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат.