Международный олимпийский комитет (МОК) осудил нарушение Россией олимпийского перемирия.

«МОК решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия правительством России.

Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств-членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.

Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он выразил на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр.

На церемонии открытия он призвал политические власти: «Соблюдайте свою приверженность этому олимпийскому перемирию. Дайте миру шанс».

На церемонии закрытия он попросил политических лидеров вдохновиться примером солидарности и мира, показанным олимпийцами.

После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Мы создали специальную группу для пристального мониторинга ситуации и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно», – заявили в МОК.

в Пекине прошла с 4 по 20 февраля, Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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