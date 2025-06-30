«Отличную таблетку от звездной болезни вы дали нашим игрокам» после чемпионства». Гаджиев о словах Мусаева после потасовки в матче «Краснодар» – «Махачкала»

Гаджи Гаджиев рассказал о реакции Мурада Мусаева на массовую потасовку.

Инцидент произошел в пятницу во время товарищеского матча «Краснодар » – «Динамо» Махачкала (4:1).

– Играли хорошо обе команды. Скорость, динамика, самоотдача игроков соответствовали скорее официальной игре, нежели товарняку. Собственно, нежелание уступать с обеих сторон послужило причиной конфликта. Ни у нас, ни у «Краснодара» нет ни малейших претензий друг к другу.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры подошел к нашим ребятам, пожал всем руки, сказал, что такое бывает, футболисты находятся под большими нагрузками, им не удается справиться с эмоциями, но хорошо, что «вы своей игрой дали нашим игрокам отличную таблетку от звездной болезни» после чемпионства. Достойные слова, я считаю.

Мы со своими игроками тоже все обсудили. Меры профилактики, которые могли принять, приняли.

Глава Дагестана Сергей Меликов, реагируя на произошедшее, написал, что каждый наш игрок – лицо клуба, и от него зависит репутация Дагестана. Меликов и по комментатору матча прошелся касательно его националистических высказываний. Считаю, что такие высказывания гораздо вреднее, чем сама потасовка.

В Дагестан из разных регионов России ежегодно приезжают отдыхать порядка двух миллионов туристов, большинство из них – русские. Многие приезжают многократно. И если бы им было неуютно у нас, едва ли эти потоки туристов в Дагестан продолжали расти. Наш регион, согласно известному выражению, «кузница межнациональных отношений».

- Этот инцидент как-то повлиял на отношения махачкалинского «Динамо» и «Краснодара»? Не пробежала ли между клубами черная кошка?

– В основе наших отношений лежит любовь к игре, стремление развивать ее. А Галицкий делает это лучше всех в России. Это главная гарантия наших добрых отношений, – сказал президент махачкалинского «Динамо».