Великобритания ввела санкции против ВТБ, владеющего «Динамо», и «Аэрофлота» – партнера «МЮ»

Великобритания вводит санкции против ВТБ и «Аэрофлота».

Премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что все активы крупных российских банков, в том числе ВТБ, владеющего 99,9961% акций , будут заморожены, также появятся ограничения на суммы, которые россияне смогут держать на счетах в Великобритании.

Касательно «Аэрофлота», выступающего партнером , Джонсон сообщил, что самолеты авиакомпании в дальнейшем не смогут приземляться в Соединенном Королевстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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