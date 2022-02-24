Великобритания ввела санкции против ВТБ, владеющего «Динамо», и «Аэрофлота» – партнера «МЮ»

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Великобритания вводит санкции против ВТБ и «Аэрофлота».

Премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что все активы крупных российских банков, в том числе ВТБ, владеющего 99,9961% акций «Динамо», будут заморожены, также появятся ограничения на суммы, которые россияне смогут держать на счетах в Великобритании.

Касательно «Аэрофлота», выступающего партнером «Манчестер Юнайтед», Джонсон сообщил, что самолеты авиакомпании в дальнейшем не смогут приземляться в Соединенном Королевстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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