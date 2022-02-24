Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев 28 февраля станет первой ракеткой мира.

Это произойдет из-за того, что нынешний №1 не смог выступить в Дубае лучше, чем Медведев – в Акапулько. Серб сегодня проиграл Иржи Веселы в четвертьфинале.

Медведев станет пятым игроком из России, возглавившим одиночный рейтинг. У мужчин это удавалось Евгению Кафельникову и , а у женщин – и Динаре Сафиной.

Впервые с 2004-го рейтинг ATP возглавит кто-то, кроме Большой четверки – Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея. Тогда №1 был Энди Роддик.

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