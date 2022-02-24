Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев 28 февраля станет первой ракеткой мира.
Это произойдет из-за того, что нынешний №1 Новак Джокович не смог выступить в Дубае лучше, чем Медведев – в Акапулько. Серб сегодня проиграл Иржи Веселы в четвертьфинале.
Медведев станет пятым игроком из России, возглавившим одиночный рейтинг. У мужчин это удавалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину, а у женщин – Марии Шараповой и Динаре Сафиной.
Впервые с 2004-го рейтинг ATP возглавит кто-то, кроме Большой четверки – Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея. Тогда №1 был Энди Роддик.