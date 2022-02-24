Даниил Медведев станет первой ракеткой мира

Теги Мария Шарапова Новак Джокович Марат Сафин рейтинги ATP Евгений Кафельников Даниил Медведев Теннис

Россиянин Даниил Медведев 28 февраля станет первой ракеткой мира.

Это произойдет из-за того, что нынешний №1 Новак Джокович не смог выступить в Дубае лучше, чем Медведев – в Акапулько. Серб сегодня проиграл Иржи Веселы в четвертьфинале.

Медведев станет пятым игроком из России, возглавившим одиночный рейтинг. У мужчин это удавалось Евгению Кафельникову и Марату Сафину, а у женщин – Марии Шараповой и Динаре Сафиной.

Впервые с 2004-го рейтинг ATP возглавит кто-то, кроме Большой четверки – Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея. Тогда №1 был Энди Роддик.

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные