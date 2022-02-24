Уткин о военных действиях на Украине: «Худший день в жизни, рекорд побит. Мрак и бессилие»

высказался о военных действиях на Украине.

«Не очень понимаю, как делать выпуск сегодня. Ну, какой футбол... Советов не жду – потому что точно уверен, что сейчас никто не даст такого совета.

Худший день в жизни. Рекорд побит. Кажется, с этим рекордом сейчас будет как с Овечкиным. Он будет обновляться регулярно.

Мрак и бессилие. Не думал, что в моей жизни будет такой день», – написал журналист в телеграм-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале военных действий против украинских войск на фоне обострения конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР.