УЕФА завтра проведет внеочередное заседание исполкома из-за ситуации на Украине

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УЕФА в пятницу проведет внеочередное заседание исполкома из-за ситуации на Украине.

Заседание пройдет завтра, 25 февраля, в 12:00 по московскому времени.

Члены исполкома «оценят ситуацию и примут все необходимые решения», говорится в заявлении.

Ранее депутаты Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал Лиги чемпионов-2022, который должен состояться в Санкт-Петербурге.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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