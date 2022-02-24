УЕФА завтра проведет внеочередное заседание исполкома из-за ситуации на Украине

в пятницу проведет внеочередное заседание исполкома из-за ситуации на Украине.

Заседание пройдет завтра, 25 февраля, в 12:00 по московскому времени.

Члены исполкома «оценят ситуацию и примут все необходимые решения», говорится в заявлении.

Ранее депутаты Европарламента призвали УЕФА забрать у России финал чемпионов-2022, который должен состояться в Санкт-Петербурге.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.