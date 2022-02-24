Аэропорты Краснодара и Ростова, где должны пройти матчи РПЛ, закрыты до 2 марта из-за ситуации на Украине

Аэропорты в 11 городах на юге России приостановили работу до 2 марта из-за ситуации на Украине.

Об этом объявила Росавиация.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года с 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 2 марта 2022 года.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», – говорится в сообщении Росавиации.

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