Тереза Йохауг отказалась выступать на этапе Кубка мира в Тюмени

Четырехкратная олимпийская чемпионка из Норвегии Тереза Йохауг не приедет на этап Кубка мира в Тюмень из-за ситуации между Россией и Украиной.

О подобном решении также сообщал еще один норвежец Йоханнес Клэбо. На данный момент Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не объявляла об отмене или переносе соревнований.

«Мы надеемся, что FIS позаботится о том, чтобы перенести этап в другое место. А если нет, Тереза воздержится от участия», – сообщил менеджер норвежки Йорн Эрнст.

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