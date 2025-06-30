Гусман не хочет возвращаться в «Торпедо». Самый дорогой трансфер клуба находится в Колумбии и не выходит на связь (Legalbet)

Ейсон Гусман не хочет возвращаться в расположение «Торпедо».

27-летний атакующий хавбек находится в Колумбии и не выходит на связь, сообщает Legalbet.

Помимо прочего Гусман , по данным источника, убрал упоминание черно-белых из своего профиля в социальной сети, несмотря на действующий до июня 2027-го контракт.

«Торпедо» купило Гусмана в январе этого года за рекордные для себя 1,8 млн евро. В 11 матчах прошлого сезона Первой лиги колумбиец забил 5 голов и сделав 1 ассист, став вторым бомбардиром команды.

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