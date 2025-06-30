Фарьоли возглавит «Порту». С экс-тренером «Аякса» контактировал ЦСКА
Франческо Фарьоли станет новым тренером «Порту».
36-летний итальянец, возглавлявший ранее «Аякс» и «Ниццу», подпишет с «драконами» контракт до 2027 года.
На посту тренера Фарьоли сменит Мартина Ансельми, при котором «Порту» занял в прошлом чемпионате Португалии 3-е место, а в текущем клубном ЧМ финишировал третьим в группе, не выйдя в плей-офф.
Ранее с Фарьоли контактировал ЦСКА, который искал замену ушедшему в АЕК Марко Николичу и в итоге назначил Фабио Челестини.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Record
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