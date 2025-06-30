Вера перешел в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Контракт – на 2 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон (Иван Карпов)
Хавбек Лукас Вера продолжит карьеру в ОАЭ.
28-летний аргентинец, отклонивший предложение «Локомотива», подписал 2-летний контракт с «Аль-Вахдой» из Абу-Даби с зарплатой 1,5 млн евро за сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов.
В прошлом сезоне Вера играл за «Химки», которые в июне объявили о «приостановке деятельности». Ранее полузащитник выступал за «Оренбург».
В 30 матчах прошлого сезона Мир РПЛ на счету хавбека 7 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости