Вера перешел в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Контракт – на 2 года с зарплатой 1,5 млн евро за сезон (Иван Карпов)

Хавбек Лукас Вера продолжит карьеру в ОАЭ.

28-летний аргентинец, отклонивший предложение «Локомотива», подписал 2-летний контракт с «Аль-Вахдой» из Абу-Даби с зарплатой 1,5 млн евро за сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов.

В прошлом сезоне Вера играл за «Химки », которые в июне объявили о «приостановке деятельности». Ранее полузащитник выступал за «Оренбург».

В 30 матчах прошлого сезона Мир РПЛ на счету хавбека 7 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь .